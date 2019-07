OM : Strootman échangé contre Nzonzi, la Roma passe aux aveux

Dans : OM, Serie A, Mercato.

Contraint de réduire son déficit estimé à 80 M€, l’Olympique de Marseille doit se serrer la ceinture.

Cela passera par les ventes de joueurs importants comme Lucas Ocampos, transféré au FC Séville pour 15 M€. Mais aussi par les départs d’éléments très ou trop rémunérés. Vous l’aurez compris, on parle principalement de Kevin Strootman, décevant depuis sa signature pour 25 M€ l’été dernier. L’OM tente donc de le pousser vers la sortie, notamment vers son ancien club de la Roma, dont le directeur sportif Gianluca Petrachi a confirmé l’idée d’un échange avec le Français Steven Nzonzi.

« Dans ces moments de mercato, il y a énormément d’hypothèses, de rumeurs. Il y a des joueurs qui doivent partir, nous ne savons pas s’ils sont sur le marché. Il y a énormément d’analyses qui sont faites. Certaines fuitent dans la presse, d’autres non. Nous avons pensé à faire quelque chose avec l’un de nos joueurs mais on en est très loin à l’heure actuelle », a commenté le dirigeant romain. Apparemment, l'échange est impossible pour le moment. Peut-être en raison du salaire du milieu néerlandais, ou à cause de Nzonzi, opposé à un transfert à Marseille.