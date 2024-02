Viré par Longoria, l'OM condamné à le faire revenir

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a connu pas mal de changements au sein de son organigramme ces derniers mois. Directeur général adjoint en charge des opérations du club, Thierry Aldebert avait notamment été licencié, mais la justice en a décidé autrement.

Pablo Longoria est depuis quelques années le président de l'OM. L'Espagnol était dans un premier temps directeur sportif et avait fait quelques prouesses à son arrivée. Son mandat de président est en revanche plus contrasté. Les choix de Longoria ne portent plus leurs fruits et les tensions sont nombreuses avec les supporters. C'était aussi le cas avec certains membres de la direction. D'ailleurs, l'ancien de Valence avait mis à pied puis licencié Thierry Aldebert pour faute grave suite à la révolution des cyprès, qui avait vu le centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus être envahi et attaqué par des fans de l'OM le 31 janvier 2021. Déterminé à faire valoir ses droits dans cette affaire, Aldebert vient de remporter sa bataille.

Thierry Aldebert réintégré

Comme indiqué par La Provence, l'ancien directeur général adjoint en charge des opérations du club a en effet gagné son procès contre l'OM aux Prud'hommes ce vendredi. Dans un communiqué, le conseil des Prud'hommes a notamment indiqué : « Par jugement du 2 février 2024, le Conseil de prud'hommes de Marseille a prononcé la condamnation de l'OM à réintégrer sous quinze jours son directeur général adjoint en charge des opérations. Le club est également condamné pour nullité du licenciement à lui verser 34 mois de salaires arriérés depuis la date de son éviction en mars 2021, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ». Une nouvelle bataille de perdue donc pour Pablo Longoria, qui pourrait quitter l'OM en fin de saison selon certaines informations. Tout dépendra sans doute de la seconde partie de saison des Phocéens, qui seront à Lyon ce dimanche soir.