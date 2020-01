OM : Strootman buteur, Marseille veut toujours le vendre

Dans : OM.

Auteur d'un but très précieux contre Rennes, Kevin Strootman a confirmé son désir de continuer à l'Olympique de Marseille. Ses dirigeants n'ont pas tout à fait le même avis.

Kevin Strootman était un joueur heureux vendredi à Rennes, le milieu de terrain néerlandais ayant marqué en toute fin de rencontre le but de la victoire pour l’OM. Et dans la foulée de cette rencontre, l’ancien joueur de la Roma avait rapidement mis un terme aux supputations sur son avenir : « J’ai encore un contrat de trois ans et demi avec l’Olympique de Marseille. J'ai signé à l’OM pour rester et jouer ici, pas pour autre chose ». Une déclaration efficace, mais qui cache toutefois mal la réalité du dossier Kevin Strootman au sein du club phocéen. Car La Provence est nettement moins optimiste que le joueur concernant sa présence sur le long terme à Marseille.

Strootman trop cher et plus assez bon pour l'OM

En effet, la réalité est là, Kevin Strootman n’est plus titulaire, et il a un salaire plus du tout au niveau de ceux que l’OM peut payer. « Dans un contexte financier où la moindre économie redonne le sourire à la direction olympienne, la présence du gaucher aux sourcils froncés est devenue gênante (...) Quid de son avenir, désormais? Son but ne fait pas vraiment avancer le Schmilblick : de son cas dépend toujours la possibilité pour l’OM d’agir ou non durant le mercato hivernal », explique Alexandre Jacquin, qui ne voit pas Kevin Strootman aller au bout de son contrat avec Marseille, lequel s’achèvera en 2023.