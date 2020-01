OM : Le héros Strootman ne quittera pas Marseille

Dans : OM.

Auteur du but de la victoire contre Rennes, un but qui vaut de l'or pour l'Olympique de Marseille, Kevin Strootman a évoqué sa situation au mercato et remis les pendules à l'heure.

Entré en fin de match à la place de Valentin Rongier, vendredi soir lors du match Rennes-Marseille, Kevin Strootman a marqué un but qui a peut-être changé définitivement la bataille pour la place de dauphin du PSG. Car en s’imposant au Roazhon Partk, l’OM s’installe plus solidement à la seconde place du classement de Ligue 1 en attendant la suite et la fin de cette 20e journée. Pour le joueur néerlandais, qui se fait souvent secouer par les supporters de l’Olympique de Marseille via les réseaux sociaux, la satisfaction est forcément grande. D’autant que ce but de la victoire intervient alors que l’avenir de Kevin Strootman à l’OM est loin d’être assuré, le club phocéen souhaitant son départ pour soulager la masse salariale de l’équipe d’André Villas-Boas.

Strootman le super remplaçant de l'OM

De son côté, Kevin Strootman est lui fermement décidé à continuer sa carrière à Marseille, que cela plaise, ou pas, à Jacques-Henri Eyraud. « J'ai encore un contrat de trois ans et demi avec l’Olympique de Marseille. J'ai signé à l’OM pour rester et jouer ici, pas pour autre chose. On parle de ce match et pas d'autre chose. Le plus important, c'est Marseille. Pas moi, a expliqué le joueur néerlandais, avant de parler de son rôle de super-sub L’équipe a très bien joué, je ne peux pas exiger de commencer parce que Boubakar Kamara a fait un super match, Valentin Rongier et Morgan Sanson aussi. J'ai seulement joué dix minutes, mais j'ai été important pour l'équipe. »