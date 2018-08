OM : Strootman à l'OM, un coup de froid polaire venu d'Italie

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Ce vendredi, les supporters de l'Olympique de Marseille se sont réveillés avec la banane, ce qui n'a pas souvent été le cas cette semaine, en apprenant que les dirigeants phocéens pourraient faire dans les prochaines 48 heures une offre pour Kevin Strootman. Et même si pour s'offrir le joueur de la Roma l'OM devra remettre les 30ME encaissés suite à la vente d'André-Frank Zambo Anguissa, la perspective de voir le très expérimenté milieu international néerlandais rejoindre Marseille fait évidemment saliver.

Cependant, après avoir révélé ce contact entre l'AS Rome et Marseille, la Gazzetta dello Sport a mis un gros coup de frein. En effet, le quotidien sportif italien a rappelé que plusieurs facteurs ne plaidaient pas en faveur de l'Olympique de Marseille. « Tout d'abord Strootman se sent maintenant un peu romain, il est très attaché à la ville et à son environnement. De plus, il vient d’avoir une petite fille et changer de vie à cet instant précis n’est pas vraiment idéal. Enfin, il y a aussi les ambitions sportives. A Marseille, ils jouent la Ligue Europa et visent avant tout une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, il est difficile de vouloir détrôner le PSG pour le titre. En bref, pour Strootman, ce serait un pas en arrière du point de vue professionnel », fait remarquer Andrea Pugliese.