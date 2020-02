OM : Stop ou encore, Germain est dans le flou au mercato

Dans : OM.

Joueur de rotation aux yeux d’André Villas-Boas cette saison à l’Olympique de Marseille, Valère Germain fait partie des joueurs dont l’avenir sera débattu en interne lors du prochain mercato.

Et pour cause, l’ancien buteur de l’AS Monaco sera en fin de contrat en juin 2021, ce qui signifie que Marseille devra trancher en faveur d’un transfert ou d’une prolongation l’été prochain, sous peine de voir filer le joueur pour zéro euro dans un an et demi. Une situation similaire à celle de Maxime Lopez et comme dans le cas du milieu de terrain de l’OM, Valère Germain n’a pas encore débuté les discussions au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat comme il l’a indiqué en conférence de presse ce jeudi.

« Si je veux m’inscrire sur le long terme à Marseille ? Je n’ai pas encore réfléchi à cette optique » a commenté Valère Germain, avant de poursuivre. « Aujourd’hui, je prends beaucoup de plaisir au quotidien. Je n’ai pas vraiment réfléchi à mon futur. Quand on prend du plaisir, même si on joue un peu moins ou pas du tout, ça passe un peu mieux. Mais j’aimerais retrouver des saisons comme à Nice et Monaco où je savais que j’allais jouer le week-end et que j’étais décisif. Mais il y a de la qualité dans ce groupe. En plus, on joue dans un système avec un seul attaquant. Mais concernant mon avenir, on verra bien cet été. Non, je n’ai pas encore discuté d’une prolongation. Ce n’est pas inconfortable car la situation fait qu’on est heureux donc on ne pense pas forcément à ça. Il y aura forcément des discussions, peut-être cet été ou plus tard ». Reste maintenant à voir quelle sera le choix de l’Olympique de Marseille avec Valère Germain, un joueur très apprécié pour son état d’esprit mais dont le salaire pèse lourd au vu de ses performances souvent jugées comme moyennes…