OM : Eyraud contraint de vendre Lopez au mercato ?

Dans : OM.

Très utilisé par Rudi Garcia les saisons précédentes et titulaire au début de l’ère André Villas-Boas, Maxime Lopez a complètement perdu sa place depuis la fin de l’année 2019.

Et pour cause, c’est quand le technicien portugais a définitivement opté pour son trio composé de Kamara, Rongier et Sanson que l’Olympique de Marseille a commencé à aligner les victoires. Maxime Lopez a été victime de la réussite de ce trio et désormais, le minot de 21 ans se contente de miettes à Marseille. Mais dans les bureaux de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta, on n’oublie pas Maxime Lopez car la situation contractuelle du joueur est particulière. En effet, le natif de Marseille sera en fin de contrat en juin 2021, ce qui signifie que l’OM devra concrètement agir cet été au sujet de Maxime Lopez avec un transfert ou une prolongation de contrat.

Selon le média spécialisé Sportune, Maxime Lopez émarge actuellement à 120.000 euros par mois à l’Olympique de Marseille. Logiquement, il réclamera une augmentation en cas de prolongation ce qui signifie que la tendance est plus que jamais à un départ pour Maxime Lopez lors du mercato estival, l’OM n’ayant aucun intérêt à augmenter le salaire de l’un de ses remplaçants. D’autant que pour l’heure, Maxime Lopez jouit encore d’une cote intéressante sur le marché des transferts, et d’une valeur marchande acceptable. Le média indique que Marseille peut espérer une vente de Maxime Lopez entre 15 et 20 ME. Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, qui doivent vendre pour 60 ME avant le 30 juin prochain, pourraient donc faire de la vente de Maxime Lopez l’une de leurs priorités au mercato estival. Reste à voir qui souhaitera s’attacher les services du Marseillais, lequel est apprécié en Espagne au point que son nom était très régulièrement associé au FC Séville de Monchi l’été dernier.