OM : Steven Gerrard fait trembler Marseille au mercato

Par Corentin Facy

Libre à la fin de la saison, Boubacar Kamara est plus que jamais une piste sérieuse pour Aston Villa dans l’optique du prochain mercato.

Auteur d’une saison pleine à l’Olympique de Marseille avec 46 matchs toutes compétitions confondues, Boubacar Kamara est sans conteste l’un des hommes de la saison pour Jorge Sampaoli. C’est simple, l’entraîneur argentin est incapable de composer sans sa pièce maîtresse. La saison prochaine, il faudra pourtant apprendre la vie sans Boubacar Kamara, car les chances de voir partir l’international espoirs français sont grandes. En fin de contrat au mois de juin, Boubacar Kamara a rejeté toutes les propositions de prolongation soumises par Pablo Longoria, qui a pourtant mis les formes et les moyens pour convaincre son joyau. Rien n’y fait, après cinq saisons pleines avec les professionnels à l’OM, Boubacar Kamara souhaite voir autre chose et selon le Daily Mail, la Premier League est la priorité absolue du minot formé à Marseille ainsi que de son entourage.

Steven Gerrard veut Boubacar Kamara à Aston Villa

Actuel onzième du championnat anglais, Aston Villa est l’un des clubs les plus intéressés par le profil de Boubacar Kamara. Et pour preuve, Steven Gerrard s’était déplacé en personne pour observer le milieu défensif de l’OM au Vélodrome à l’occasion de la victoire contre Nantes il y a un mois. Depuis, il semblerait que les dirigeants d’Aston Villa ont maintenu le contact avec l’Olympique de Marseille mais surtout avec l’entourage du joueur. Steven Gerrard, qui a également un œil sur Geoffroy Kondogbia de l’Atlético de Madrid, aimerait beaucoup pouvoir compter sur l’intelligence de jeu ainsi que sur la polyvalence de Boubacar Kamara la saison prochaine. Le joueur, de son côté, temporise encore et toujours. Il s’agit d’ailleurs d’une stratégie assumée de la part de son entourage, qui souhaite attendre au maximum afin de choisir au dernier moment la proposition la plus avantageuse pour le joueur sur un plan sportif et financier. Cela laisse par ailleurs un infime espoir à l’OM de prolonger le contrat de Boubacar Kamara…