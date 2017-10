Dans : OM, Ligue 1.

En débutant le match contre Strasbourg dans la cage de l'Olympique de Marseille ce dimanche soir, Steve Mandanda a écrit une nouvelle page dans l'histoire du club phocéen.

En effet, avec 453 rencontres sous le maillot bleu et blanc, le gardien de 32 ans devient le joueur le plus capé de l’histoire de Marseille. Devançant désormais Roger Scotti, qui avait accumulé 452 capes entre 1942 et 1958, Mandanda bat donc un nouveau record. El Phenomeno !