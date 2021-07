OM : Son prix s’écroule, Guendouzi se rapproche

Dans : OM.

Malgré les intérêts du Benfica Lisbonne et du Borussia Dortmund, l’OM est toujours en pole dans le dossier Mattéo Guendouzi.

Après s’être offert Gerson en provenance de Flamengo, l’Olympique de Marseille espère compléter son recrutement au milieu de terrain avec Mattéo Guendouzi. Sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2022, le capitaine de l’Equipe de France espoirs est une priorité de longue date de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli. La piste semblait s’être refroidie en raison des exigences colossales d’Arsenal, qui réclamait la coquette somme de 20 ME pour Mattéo Guendouzi. Très vite, Pablo Longoria a fait savoir à ses homologues londoniens qu’il ne dépenserait pas une telle somme pour un joueur en fin de contrat dans un an. Et son coup de poker a marché puisque selon Le 10 Sport, l’affaire pourrait se conclure à un prix bien plus raisonnable.

Le média affirme que les positions des deux clubs se sont considérablement rapprochées au cours des dernières heures, et qu’un accord entre 10 et 12 ME est en passe d’être trouvé. Un très joli coup de la part de l’Olympique de Marseille, qui possède un atout de taille depuis de longues semaines dans ce dossier : l’accord du joueur. Celui-ci s’est déplacé en personne à Marseille afin de rencontrer Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, et a fait de l’OM sa destination privilégiée malgré les intérêts du BVB ou encore du Benfica Lisbonne. La perspective de disputer l’Europa League avec Marseille et d’être dirigé par Jorge Sampaoli a rapidement convaincu Mattéo Guendouzi, dont le prêt au Hertha Berlin a été mitigé. En fin de contrat avec les Gunners dans un an, il souhaite rebondir, relancer sa carrière et estime que pour cela, l’OM de Sampaoli est l’endroit idéal. Dans le cas où ce transfert viendrait à se conclure, Marseille ne devrait plus recruter de milieux aux profils défensifs et relayeurs. Car pour l’heure, Kamara est toujours là tout comme Gueye et Rongier.