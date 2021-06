OM : Guendouzi a un prix, Arsenal fâche Marseille !

Dans : OM.

Mattéo Guendouzi est en contacts avancés avec l'Olympique de Marseille, mais du côté d'Arsenal ce dossier n'est pas une priorité et les Gunners n'ont pas besoin de brader le joueur français.

Depuis plusieurs semaines, l’intérêt de l’OM pour Mattéo Guendouzi ne se dément pas, et cela tombe bien l’international Espoirs tricolore est lui aussi prêt à rejoindre Marseille pour relancer sa carrière. Les deux parties ont très bien avancé, puisque le joueur de 22 ans aurait déjà négocié les détails de son contrat personnel avec Pablo Longoria, et que tout serait donc prêt pour permettre à Guendouzi de signer au plus vite avec le club de Ligue 1. Cependant, le mercato de l’Olympique de Marseille se doit d’être prudent, et si Frank McCourt a lâché de l’argent pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, tout n’est pas permis. Et notamment de répondre favorablement à l’énorme appétit d’Arenal pour celui qui a encore un an de contrat. Alors que le pourrait penser que le club londonien pourrait vouloir se débarrasser sans trop insister de Guendouzi, dont Mikael Arteta ne veut plus entendre parler, c’est l’inverse qui semble vouloir se produire.

L’Equipe explique en effet ce lundi que les Gunners « se montrent très gourmands » pour Mattéo Guendouzi et que les négociations sont très rudes entre l'Olympique de Marseille et Arsenal. Une source interne à l'OM avoue même que le mercato 2021 est « très compliqué pour tout le monde », la situation économique des clubs, dans toute l'Europe et pas seulement en Ligue 1, change considérablement les habitudes prises ces dernières saisons. Et si cela ne remet pas en cause la possible venue de Guendouzi à l'OM, il est clair que tout ne sera pas aussi simple que cela semblait devoir être le cas. Il faut désormais savoir si Pablo Longoria et son homologue anglais auront de la patience, ou pas, dans ce dossier qui préoccupe plus le club de Ligue 1 que les Gunners.