OM : Sollicité par le nouveau grand musée de Marseille, l’OM la joue perso

Depuis cette semaine, et ce jusqu’au 4 février, le Mucem de Marseille ouvre ses portes pour l’exposition « Nous sommes foot ».

L’occasion pour ce musée culturel d’afficher des œuvres connues comme la réplique de la Coupe du monde. Mais dans la cité phocéenne, le trophée que tout le monde veut voir et toucher, c’est évidemment la fameuse Ligue des Champions remportée en 1993. Malheureusement, les premiers visiteurs ont été déçus en constatant que la coupe aux grandes oreilles était absente. Et pour cause, l’Olympique de Marseille a refusé de prêter son bien !

En effet, le club a l’intention d’ouvrir son propre musée dans les prochains mois, explique La Provence. Du coup, le Mucem a sollicité l'UEFA, qui a exceptionnellement accepté de prêter l’original de la LdC du 20 décembre au 1er janvier. A noter que le précieux trophée sera à Marseille pour la première fois. De quoi ravir les clients du musée, étonnés par l’égoïsme de l’OM dont le président Jacques-Henri Eyraud se disait prêt à jouer un rôle important pour la ville. La culture n'était pas au programme...