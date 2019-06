OM : Signer à Marseille au mercato, il ne dit pas non

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, MHSC.

En délicatesse cette saison, Steve Mandanda ne fait plus l’unanimité à l’Olympique de Marseille en dépit de son statut de légende, après 11 saisons passées au club. « Je ne veux pas partir comme ça mais dans le foot, il y a beaucoup de surprises » confiait par ailleurs l’international français à Canal Plus il y a deux semaines. Des surprises, il pourrait bien y en avoir au mercato, le club phocéen ayant bel et bien l’intention de recruter un gardien titulaire pour la saison prochaine. Ces dernières semaines, le nom de Benjamin Lecomte revient avec beaucoup d’insistance.

Et alors qu’il n’avait encore jamais réellement ouvert la porte à un transfert à Marseille, le gardien de Montpellier a tenu un discours différent dans les colonnes du Parisien. « Ce sont surtout les médias qui disent que Marseille s’intéresse à moi. Je n’ai aucun retour de l’OM, si c’était le cas, j’y réfléchirais avec mon entourage. Pour l’instant, c’est très calme. Peut-être que cela s’agitera, peut-être que non. C’est le foot, on ne maîtrise pas forcément ce côté-là ». Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas sont donc prévenus, il y a une ouverture dans le dossier Benjamin Lecomte. Reste à voir si financièrement, l’opération est possible et surtout, si le poste de gardien constitue une priorité pour Marseille au mercato.