OM ‍: Sergio Conceiçao va craquer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Priorité absolue de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia pour le poste d’entraîneur de l’OM, Sergio Conceiçao est sur le point d’accepter l’offre marseillaise à en croire les informations de la presse portugaise.

Sergio Conceiçao à l’Olympique de Marseille, ça brûle. C’est tout du moins ce que rapporte la presse portugaise en cette fin de semaine puisque selon le journal Record, l’ancien entraîneur du FC Porto est sur le point d’accepter la proposition de Pablo Longoria afin de devenir le nouveau coach de l’OM et cela pour les trois prochaines années. En vacances depuis quelques jours à Marrakech auprès de sa famille, le technicien de 49 ans fait son retour au Portugal ce vendredi et va rapidement prendre une décision quant à son avenir.

Conceiçao n’ira pas à la Lazio, l’OM est prévenu https://t.co/utWCSfOzxq — Foot01.com (@Foot01_com) June 6, 2024

Pendant ses vacances, il n’a jamais déconnecté à 100% et a gardé le contact maintenu avec son agent Jorge Mendes ainsi qu’avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Le média portugais affirme que Pablo Longoria s’est entretenu à plusieurs reprises avec l’ancien entraîneur de Nantes. Le président de l’OM a notamment fait comprendre à Sergio Conceiçao qu’il était à date sa seule et unique option sur la table et que Marseille l’attendrait aussi longtemps que cela serait nécessaire. Une marque de confiance très appuyée qui a flatté le coach aux 11 titres en 7 ans sous les couleurs du FC Porto.

Conceiçao a été convaincu par Longoria

L’insistance de l’état-major de l’OM, la perspective de redresser un club prestigieux en difficulté et quelques garanties sportives en ce qui concerne le mercato sont autant de points qui ont convaincu Sergio Conceiçao de relever le défi. Ces dernières heures, une incertitude a traversé le dossier en raison du départ de la Lazio d'un certain Igor Tudor. Mais à moins d’un improbable revirement de situation, le club romain va miser sur Marco Baroni. Il est donc désormais de plus en plus probable de voir Sergio Conceiçao sur le banc de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Idéalement, les dirigeants olympiens aimeraient boucler la signature de leur nouvel entraîneur avant dimanche alors que selon plusieurs sources, l’accord financier est déjà ficelé depuis plusieurs jours avec l’agent Jorge Mendes.