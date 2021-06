OM : Serdar, la piste low-cost de Longoria ?

Dans : OM.

Cet été, l’OM souhaite réaliser un mercato ambitieux et le prouve avec les pistes Gerson, Mattéo Guendouzi ou encore Thiago Almada.

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont toutefois bien conscience qu’il sera impossible pour Frank McCourt et Pablo Longoria de ne recruter que des joueurs à plus de 15 ME. Comme l’été dernier, l’OM pourrait tenter quelques prêts, comme avec William Saliba (Arsenal), que l’état-major phocéen apprécie beaucoup et aimerait enrôler afin de renforcer l’axe centrale de Jorge Sampaoli. Par ailleurs, l’Olympique de Marseille devrait tenter quelques paris avec des joueurs à moindre coût évoluant dans des championnats mineurs. Cela pourrait par exemple être le cas avec Suat Serdar, milieu de terrain de Schalke 04, qui vient d’être relégué en deuxième division allemande.

L’Allemand de 24 ans évolue dans un registre de pur milieu défensif. Utilisé à 25 reprises cette saison en Bundesliga, il figure sur les tablettes de l’Olympique de Marseille selon Bild. Mais vraisemblablement, Pablo Longoria n’est pas le seul dirigeant d’un club français à se pencher sur la situation du natif de Bingen. En effet, le Stade Rennais de Bruno Genesio et de Florian Maurice est également venu aux renseignements pour Suat Serdar, dont la valeur marchande est toutefois inconnue. En effet, le média allemand ne cite aucun chiffre en ce qui concerne le prix exigé par Schalke 04 pour vendre l’un de ses titulaires. Une chose est certaine, Suat Serdar n’envisage pas une seconde de jouer en deuxième division et a déjà exprimé le désir de partir. Il rêverait de disputer la Ligue des Champions à court terme mais pour cet été, un transfert à Marseille, qualifié en Ligue Europa, pourrait le combler. En ce qui concerne l’OM, l’intérêt de ce deal dépendra évidemment du prix final de Suat Serdar, qui fait clairement office de piste low-cost à côté de Guendouzi, Gerson ou Almada.