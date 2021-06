OM : Guendouzi bientôt à Marseille, le prix du transfert dévoilé

Dans : OM.

Dans les jours à venir, l’OM pourrait enregistrer deux renforts au milieu de terrain avec Gerson mais également Mattéo Guendouzi.

La révolution se prépare doucement mais surement à l’Olympique de Marseille. Tandis que Frank McCourt est prêt à faire sauter la banque pour Gerson (Flamengo), Pablo Longoria a également avancé sur d’autres pistes à l’approche de ce mercato estival. En fin de contrat dans un an avec Arsenal, Mattéo Guendouzi est une cible de longue date du président espagnol de l’OM, qui souhaite saisir une telle opportunité de recruter le capitaine de l’Equipe de France espoirs à moindre coût. A en croire les informations obtenues par Todo Fichajes, Pablo Longoria a quasiment trouvé un accord avec les dirigeants londoniens pour le transfert sec et définitif de Mattéo Guendouzi, que Mikel Arteta ne souhaite pas prolonger.

C’est pour une somme avoisinant les 10 ME que Mattéo Guendouzi pourrait rejoindre l’Olympique de Marseille cet été selon le média espagnol, qui évoque un accord presque ficelé entre les deux clubs. Pour rappel, le joueur prêté cette saison au Hertha Berlin a déjà trouvé un accord total avec l’OM depuis plusieurs semaines. Il s’est même rendu personnellement à Marseille afin d’y rencontrer le président Pablo Longoria et l’entraîneur Jorge Sampaoli, qui a validé son profil. Avec la probable signature de Mattéo Guendouzi ainsi que celle de Gerson, l’OM fait peau neuve au milieu de terrain, un poste auquel évolue un certain Boubacar Kamara, dont l’avenir à Marseille est incertain. Elu meilleur joueur de la saison par les supporters sur le site officiel du club, le minot de l’OM est courtisé en Angleterre et en Italie. Avec les venues de Guendouzi et Gerson, Marseille compense son départ avant que celui-ci ne soit définitivement acté. Reste maintenant à voir dans quel système de jeu Jorge Sampaoli tentera de faire évoluer tout ce beau monde la saison prochaine.