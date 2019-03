OM : Schneider est sidéré par l'immense Rudi Garcia

Dans : OM, Mercato.

Depuis quelques semaines, Rudi Garcia a véritablement tranché dans le vif à l’Olympique de Marseille en écartant certains cadres historiques comme Dimitri Payet ou Luiz Gustavo. Désormais, ce sont les jeunes qui jouent, et plutôt bien à Marseille. Aucune raison de changer donc pour le coach phocéen, qui s’était encore passé des gros salaires de l’effectif pour la réception de Saint-Etienne dimanche soir au Vélodrome. Un coaching qui force le respect des observateurs, et notamment de Grégory Schneider. Sur la Chaîne L’Equipe, le journaliste de Libération a tiré un grand coup de chapeau à l’ancien manager de la Roma.

« Oui, pour moi il a la moelle des grands coachs. En tout cas, je reste sur le flanc d’avoir vu un truc pareil. Celeta-Car et Kamara titulaires avec Rami sur le banc, Luiz Gustavo et Strootman sur le banc avec le petit Lopez en homme de base avec Sanson, ce que je veux dire c’est qu’il n’a pas fait semblant. Ce n’est pas du demi management, il a quand même tranché et à tous les niveaux en plus, il ne s’est pas gardé un copain chez les « papas », tout le monde y est passé. Il a mis du temps avant de trancher mais il l’a fait. Caleta-Car et Kamara en charnière centrale, parce que la défense c’est quand même censé être l’édifice sur lequel tu te bases, ce n’est quand même pas rien » a confié le chroniqueur dans des propos rapportés par FootRadio.com. Désormais, il sera intéressant de voir quels seront les cadres qui parviendront, petit à petit, à se refaire une place au soleil à Marseille. A savoir dans le onze de coach Rudi…