OM : Sauzée se fout de la polémique sur son hurlement

Dans : OM.

Si certains abonnés de Canal+ somnolaient dimanche soir devant OM-Bordeaux, nul doute qu’ils auront été tirés de leur léthargie par le hurlement poussé par Franck Sauzée sur le but de Morgan Sanson.

Une attitude qui a fait le bonheur des supporters de l’Olympique de Marseille qui suivent la chaîne cryptée, mais qui a fait doucement ricaner ceux qui estiment que Canal+ laisse ses consultants afficher leurs préférences, sans tenir compte que des abonnés bordelais pouvaient par exemple s’en offusquer, Franck Sauzée s’enflammant moins sur le superbe but des Girondins.

Répondant ce lundi au Phocéen, le consultant de C+ et ancien joueur de l’OM assume sa passion et son attitude à l’antenne. « J'ai pas réécouté sincèrement mais j'ai tellement vécu les choses sur le moment... Je fais un métier et j'ai la chance d'être vraiment témoin de ce qui va se passer (...) Il faut que ça sorte ! Je me laisse aller, j'ai aussi été scotché par le but d'Adli, qui est un super but, mais là on sentait que ça venait, l'OM avait un tel impact sur le match avec un pressing, une débauche d'énergie énorme, notamment Sanson qui, même s'il est cuit, il a cette lucidité d'être là où il faut, il se dégage bien, il met un but somptueux, moi je ne peux que m'émerveiller devant ce genre de choses. Par contre, je ne savais pas que c'était devenu viral, explique Franck Sauzée, qui admet sans problème qu’être au micro de Canal+ pour les rencontres de l’Olympique de Marseille était forcément très spécial pour lui. Vous savez moi quand je commente l'OM c'est toujours délicat pour moi parce que je suis vraiment amoureux de ce club-là et je me dois, déontologiquement parlant, d'être le plus juste possible. Vous allez vous en rappeler, mais le premier match de la saison, j'avais poussé un sacré coup de gueule après Reims. »