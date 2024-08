Moukoko n'ira pas à l'OM, il a trouvé mieux

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

En cette fin de mercato estival, l'OM est toujours à la recherche d'un nouvel élément offensif à recruter. Et ce ne sera pas Youssoufa Moukoko.

L'OM est très actif cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen n'a cependant pas dit son dernier mot et recherche toujours un attaquant. La seule arrivée d'Elye Wahi ne convient pas au board marseillais, dont Roberto De Zerbi. Deux profils plaisaient beaucoup à l'Olympique de Marseille : Eddie Nketiah et Youssoufa Moukoko. Si les deux joueurs sont chauds à l'idée de poursuivre leur carrière à Marseille, le club phocéen ne veut plus négocier avec leur club respectif, soit Arsenal et le Borussia Dortmund, qui demandent trop pour les lâcher. Eddie Nketiah devrait trouver son bonheur en Premier League alors que Youssoufa Moukoko a une énorme touche en Espagne.

Youssoufa Moukoko et l'OM, ça n'arrivera pas cet été

Selon les informations de AS, le Betis est désormais le club le mieux placé pour récupérer le crack allemand. La direction andalouse a récemment rencontré le Borussia Dortmund pour parler d'un transfert sec, alors que les Marsupiaux demandent 15 millions d'euros pour leur attaquant. Le Betis veut prochainement boucler un deal, même si le profil du Barcelonais Vitor Roque plait aussi au club espagnol. L'OM va donc devoir chercher ailleurs et définitivement faire une croix sur Moukoko. Reste à savoir quel profil sera validé par Roberto De Zerbi. En tout cas, nouvel attaquant ou pas, son équipe a fait fort samedi dernier pour son début de saison en Ligue 1 en pulvérisant le Stade Brestois 5 buts à 1. La nouvelle recrue Mason Greenwood y est notamment allée de son doublé. De quoi sans doute rassurer De Zerbi dans ses choix et ses idées de jeu pour cet OM plein de promesses et d'ambitions en Ligue 1.