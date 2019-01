OM : Sauveur d’une équipe en crise, Balotelli prévient Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Présenté ce mercredi à la Commanderie, Mario Balotelli était forcément ravi de sa signature à l’Olympique de Marseille.

L’ancien Niçois défendra les couleurs d’une formation plus ambitieuse, et de supporters beaucoup plus exigeants. Pas de quoi effrayer le fan de l’ambiance du Vélodrome. « Je sais que les supporters attendent beaucoup de tous les joueurs et en ce qui me concerne, c'est normal, a réagi Balotelli. J'espère qu'ils seront toujours contents de ce que je vais faire. Je leur ressemble un peu. Je suis content et j'espère que tout le monde le sera. » Pour cela, l’attaquant italien devra enfin débloquer son compteur cette saison.

« Je veux évidemment marquer. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. J'ai été un peu malchanceux en début de saison. Mais je ne vais pas mourir si je ne marque pas tout de suite. Il y a des moments où le ballon ne parvient pas à rentrer. Il y a aussi des choses en dehors qui peuvent influencer la performance, s’est-il défendu. La qualité est de pouvoir rebondir. A Nice, ç'a été difficile au début car je devais partir mais je ne suis finalement pas parti. Je me rattraperai. »

L’avertissement de Balotelli

A l’OM, Balotelli aura moins le droit à l’erreur, d’autant que les hommes de Rudi Garcia traversent une période compliquée. Conscient de la situation, « Super Mario » a immédiatement refusé le costume de sauveur. « Ce n'est pas un seul joueur qui peut porter une équipe, a-t-il prévenu. Les grands joueurs, ce sont ceux qui aident les autres. Mon objectif est de marquer beaucoup de buts mais également aider les autres à en marquer. » Peu importe son rôle, si Balotelli contribue au réveil de Marseille, tout le monde sera satisfait.