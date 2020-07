OM : Sarr et Lopez, Monchi le banquier de Marseille au mercato

Dans : OM.

Même si André Villas-Boas se veut ambitieux pendant ce mercato, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille sait que son club va devoir vendre pour 60 millions d’euros de joueurs cet été.

Oui, le marché des transferts de l’OM a plutôt bien débuté avec l’arrivée libre de Pape Gueye et la levée de l’option d’achat d’Álvaro González. Mais la suite sera forcément plus délicate pour Marseille. Car si AVB espère bien recruter un avant-centre, comme Mbaye Niang (Rennes), le coach portugais sait qu’il va perdre plusieurs joueurs majeurs d’ici au mois d’octobre. Pour mettre les soucis du fair-play financier de l’UEFA de côté, l’OM va devoir vendre quelques éléments importants, comme Morgan Sanson et Boubacar Kamara. Mais deux autres joueurs sont aussi potentiellement sur la liste des transferts. Il s’agit de Bouna Sarr et de Maxime Lopez, qui pourraient faire leurs valises en direction de l’Espagne ?

Selon Estadiodeportivo, le latéral droit et le milieu relayeur sont en tout cas dans le viseur du FC Séville. En quête d’un défenseur droit pour épauler Jesús Navas et d’un milieu pour compenser le futur départ d’Ever Banega, Monchi penserait donc à jeter son dévolu sur deux nouveaux joueurs de Ligue 1. Pisté par Crystal Palace ou West Ham, Sarr pourrait alors se laisser tenter par ce nouveau challenge à l’étranger, surtout que Séville sera aussi en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour mettre tout le monde d’accord, le club andalou devra débourser les 10 millions d’euros réclamés par l’OM. Une somme plus ou moins identique sera demandée pour Lopez. Si ces départs venaient à avoir lieu, Marseille sera prêt à les remplacer dans la foulée, puisque le club phocéen serait notamment en discussions avec Diogo Dalot de Manchester United.