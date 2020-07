OM : Diogo Dalot et Marcos Rojo à Marseille, un énorme coup double !

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille doit faire un mercato malin et c'est dans ce cadre que des discussions auraient débuté avec Manchester United.

Même si l’OM n’a toujours pas son head of football, le club phocéen s’est mis à la manœuvre pour préparer la deuxième partie de son mercato. André Villas-Boas a décidé de prendre les commandes de ce marché des transferts et l’entraîneur portugais sait donc ce qu’il veut et l’a fait savoir à Jacques-Henri Eyraud. Le président de l'OM doit mettre en musique les souhaits de son coach et il s'y emploie. Pour l’Olympique de Marseille, les choses sont claires, il va falloir réussir de jolis coups sans dépenser des millions d’euros. C’est dans ce cadre que selon Paul Tavares, conseiller sportif et consultant, l’OM négocie avec Manchester United afin de se faire prêter Diogo Dalot et Marcos Rojo sous forme d’un double prêt.

Agé de 21 ans, Diogo Dalot a joué avec toutes les sélections portugaises chez les jeunes, et c’est pour cela que Manchester United était allé le chercher à Porto en 2018 moyennant 22ME. Le latéral droit est lié jusqu’en 2023 avec le club anglais où son temps de jeu est faible. De quoi ouvrir la porte à des discussions avec l’OM, un club où il aura l'occasion de travailler avec son compatriote André Villas-Boas. Concernant Marcos Rojo, la situation n’est pas la même, le défenseur ayant une longue expérience et un contrat plus court puisque dans un an il sera libre. L’international argentin sort d’un court prêt à l’Estudiantes et les dirigeants de Manchester United pourraient accepter de faire une opération avec l’Olympique de Marseille. Il y a quelques jours, le quotidien anglais Metro avait confirmé que Marcos Rojo avait un bon de sortie dès cet été.