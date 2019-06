OM : Sanson vendu 35 ME, ça se précise et Eyraud jubile

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Dans l’obligation de vendre afin de renflouer ses caisses, l’Olympique de Marseille dispose de plusieurs joueurs ayant une valeur marchande intéressante.

Florian Thauvin bien-sûr, mais pas seulement. En effet, Morgan Sanson a également la cote, et son transfert vers la Premier League serait même en bonne voie. C’est tout du moins ce que Sky Sports affirme en ce début de semaine. Pour le média britannique, des discussions ont été engagées entre le directeur sportif marseillais Andoni Zubizarreta et le club de West Ham dans l’optique d’un transfert de l’ancien Montpelliérain.

Mais pour Jacques-Henri Eyraud, hors de question de brader la première recrue de l’ère Frank McCourt. En effet, c’est une somme de près de 35 ME que Marseille réclame pour vendre Morgan Sanson, également proposé à Newastle et Wolverhampton selon le média britannique. Reste maintenant à voir si ces trois destinations vont tenter le joueur, pas pressé de partir selon La Provence. Et qui sait qu’à 24 ans, il est capital pour lui de ne pas se tromper sur sa future destination…