OM : Courtisé au mercato, il se voit bien... à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille va devoir vendre pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale.

Régulièrement, c’est le nom de Florian Thauvin qui est évoqué, l’international français étant clairement le joueur disposant de la plus grosse valeur marchande. Néanmoins, d’autres joueurs sont susceptibles de partir, Morgan Sanson par exemple. Dans le viseur de Tottenham il y a tout juste un an, celui qui n’avait été recruté que pour 10 ME par Marseille en 2017 est également pisté par West Ham. Mais selon La Provence, il n’est pas plus pressé que cela de faire ses valises…

Sanson pas pressé de partir

« Un transfert peut-il être bouclé rapidement ? Si les dirigeants de la maison bleue et blanche, en pleine cure d'austérité, doivent vite faire entrer de l'argent frais dans les caisses, le milieu de terrain, lui, n'est pas pressé et ne veut surtout pas se tromper dans ses choix de carrière. Logique. Et, même si ça s'agite beaucoup autour de son dossier ces jours-ci, rien ne dit qu'il quittera effectivement l'OM cet été. "C'est bien beau de dire qu'il faut vendre, mais il faudra quand même des joueurs la saison prochaine !", souffle-t-on du côté de La Commanderie » explique le quotidien marseillais, pas certain à 100 % que Morgan Sanson quittera la cité phocéenne au mercato.