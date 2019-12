OM : Sanson fait un carton, la Premier League s'active !

Dans : OM.

Avec 3 buts, 2 passes décisives et surtout une activité incroyable au sein du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Morgan Sanson s’est imposé comme un joueur incontestable de l’équipe d’André Villas-Boas.

Loin d’être un titulaire indiscutable en début de saison, l’ancien joueur de Montpellier affiche une complémentarité épatante avec Valentin Rongier, qui forme sans aucun doute l’un des gros points forts de l’Olympique de Marseille depuis deux mois et demi. Ses prestations abouties ne passent évidemment pas inaperçues à travers l’Europe et notamment en Angleterre où des formations telles que Wolverhampton, Leicester ou West Ham le suivaient l’été dernier.

Selon les informations du 10 Sport, la Premier League est bien décidée, cette fois, à s’offrir Morgan Sanson. En effet, le média affirme qu’un club britannique a d’ores et déjà envoyé une première offre ferme à l’Olympique de Marseille pour son milieu de terrain relayeur dans l’optique du mercato hivernal. Il y a quelques mois, le Milan AC avait également tapé à la porte de Jacques-Henri Eyraud, mais le club lombard n’était pas prêt à satisfaire la gourmandise du président olympien, lequel réclame plus de 30 ME pour son joueur, jugé comme très prometteur en interne. Très riches et souvent dans l’urgence, les formations anglaises pourraient être plus généreuses. Un départ cet hiver semble toutefois assez improbable, André Villas-Boas ayant rappelé à sa direction qu’il ne souhaitait pas modifier son effectif en cours de saison…