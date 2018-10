OM : Sans pitié, cette pépite de 17 ans recale l'OM au mercato

Dans : OM, LOSC, Mercato, Premier League.

Auteur d’un début de saison très prometteur avec les U18 de Southampton, Enzo Robise figurait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille, selon plusieurs indiscrétions. Mais interrogé par Foot Mercato, l’ailier français formé à Reims a fermé la porte à un retour en France dans un futur proche. Egalement courtisé par le LOSC, l’homme aux 2 buts en 7 matchs de championnat cette saison avec les jeunes de Soton a la ferme intention de s’imposer en Angleterre. Marseille et Lille peuvent donc lâcher le dossier, du moins pour l’instant.

« L’OM et le LOSC ? C’est flatteur. Mais je ne pense qu’à Southampton. Je veux progresser avec ce club. Pour le reste, on verra plus tard. Je me vois prouver ici y faire mes débuts. Quand j’aurai prouvé, je pourrai réfléchir à ces choses. J’aimerais atteindre l’équipe de France U18. C’est l’un de mes objectifs. Je veux aussi marquer 15 à 20 buts cette saison. Si possible, j’aimerais faire quelques apparitions chez les pros. L’adjoint du coach en pro m’apprécie. Donc il discute avec moi, me demande si tout va bien. Il me dit continuer à travailler. Je bosse et j’attends le jour où ils m’appelleront avec les pros. Je pense que je suis bon en un-contre-un. Mes autres qualités sont ma percussion, ma puissance sur quelques mètres et ma qualité de centres et sur coup de pieds arrêtés. Mais je pense que je dois encore faire plus les efforts défensifs, savoir mieux placer le ballon et gérer les temps faibles et les temps forts » a-t-il expliqué. Des qualités que Marseille et le LOSC connaissaient visiblement très bien puisqu’ils le draguaient avec beaucoup d’assiduité. Et à n’en pas douter, ils continueront à suivre avec attention la progression d’Enzo Robise…