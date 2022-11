OM : Sanchez et Tudor en froid, départ surprise cet hiver ?

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va vivre un hiver mouvementé. Nombreux sont les joueurs à pouvoir quitter le navire phocéen. Et même Alexis Sanchez est concerné.

A l'OM, on profite de cette trêve internationale pour recharger les batteries mais également pour mettre en place la stratégie qui sera adoptée l'hiver prochain sur le marché des transferts. Pablo Longoria a besoin de rentrées d'argent et des joueurs sont candidats au départ. C'est le cas de Gerson, même si ce dernier ne devrait pas partir à Flamengo. Pape Gueye et Cengiz Under sont eux-aussi annoncés parmi les possibles départs. Mais cela pourrait également être le cas pour... Alexis Sanchez ! En effet, la presse turque fait état de tensions entre le joueur chilien et Igor Tudor.

Sanchez, encore un problème de plus pour Longoria

La première partie de saison de 🇨🇱 Alexis Sanchez en un mot..#TeamOM⚪️🔵pic.twitter.com/vGkJvGWZ3m — Marseille Champions Quiz 🏆 (@MCQofficiel) November 28, 2022

D'après Fotomac, Sanchez est frustré par le coach croate et ses consignes de jeu. Un club est particulièrement intéressé pour sauter sur l'occasion et s'offrir l'ancien d'Arsenal : Fenerbahçe ! Pour rappel, Alexis Sanchez avait signé un contrat d'un an avec l'OM l'été dernier. Un départ précipité semble pour le moment improbable mais les Phocéens ne sont pas à une surprise près. Il y a quelques mois, Jorge Sampaoli avait claqué la porte alors qu'il venait de qualifier l'OM pour la Ligue des champions et que pas mal de joueurs étaient contents d'évoluer sous ses ordres. En tout cas, voilà une nouvelle rumeur à gérer pour les Phocéens, qui vont vivre un hiver prochain animé. Reste à savoir quelles seront aussi les intentions phocéennes au sujet des arrivées, surtout en cas de départ d'un nouveau joueur offensif. Car Igor Tudor semble déterminé à apporter une plus-value à son effectif. Pablo Longoria, pressé par Frank McCourt pour réaliser des ventes, va devoir se montrer particulièrement habile pour contenter tout le monde et garder les ambitions marseillaises intactes pour la seconde moitié de la saison.