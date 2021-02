OM : Sampaoli sur le banc contre l’OL, c'est ficelé

Dans : OM.

Samedi après-midi, Nasser Larguet a peut-être disputé son dernier match dans la peau de l’entraîneur de l’OM, sur la pelouse de Nantes (1-1).

Et pour cause, le directeur du centre de formation de l’Olympique de Marseille pourrait voir débarquer un nouveau coach dans la semaine. Et selon toute vraisemblance, c’est bien Jorge Sampaoli qui va poser ses valises sur le Vieux Port dans les prochains jours. A en croire les informations obtenues par Veronica Brunati , un accord définitif a été trouvé entre le charismatique entraîneur argentin de 60 ans et la direction de l’OM. Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria, qui a rapidement fait de l’entraîneur de l’Atlético Mineiro sa priorité afin de succéder à André Villas-Boas.

La journaliste, qui avait annoncé en exclusivité la signature de Marcelo Bielsa à Marseille à l'époque, affirme par ailleurs que Jorge Sampaoli débarquera vendredi en France. Autrement dit, il devrait être sur le banc olympien pour la réception de Lyon à l'Orange Vélodrome. Par ailleurs, La Provence indique que la composition de son staff est encore au cœur des discussions : Jorge Desio, qui le suit partout depuis de longues années, sera de l’aventure. Trois à quatre autres adjoints devraient également débarquer à Marseille pour épauler Jorge Sampaoli dans sa tâche, qui s’annonce énorme au vu de l’état de l’équipe de Nasser Larguet. Malgré un regain de forme contre Nice cette semaine en match en retard de la onzième journée de Ligue 1 (3-1), l’OM est encore loin de faire vibrer ses supporters, et la purge contre Nantes samedi l’a prouvé. Reste maintenant à voir si Jorge Sampaoli parviendra à relancer une équipe en manque de confiance, mais plus que jamais dans la course pour accrocher une place européenne, la cinquième ou la sixième, en fin de saison.