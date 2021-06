OM : Sampaoli réclame Simeone d'urgence

Dans : OM.

Dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe confirme que l’OM a l’intention de se séparer de Dario Benedetto au mercato.

Deux ans après sa signature à Marseille contre près de 15 ME en provenance de Boca Juniors, Dario Benedetto pourrait bien faire ses valises. La première saison de « Pipa » en Provence a été satisfaisante sous les ordres d’André Villas-Boas, mais la seconde a malheureusement rimé avec irrégularité et inefficacité. Dans l’ombre d’Arkadiusz Milik, l’attaquant de 31 ans aura bien du mal à récupérer une place de titulaire, et il en a bien conscience. C’est la raison pour laquelle Marseille s’active pour dénicher un nouveau buteur et selon les informations de German Garcia Grova, le profil de Giovanni Simeone plaît particulièrement à l’état-major de l’OM.

« L’Olympique de Marseille a demandé le tarif de Giovanni Simeone. Le numéro 9 argentin est une demande expresse de l’entraîneur Jorge Sampaoli. Simeone est sous contrat avec Cagliari pour encore trois saisons » a publié le journaliste de TyC Sport, un média très réputé en Argentine pour la fiabilité de ses informations. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille parviendra à trouver rapidement une porte de sortie à Dario Benedetto, ce qui pourrait brutalement accélérer le dossier Giovani Simeone. Pour rappel, « Pipa » est courtisé par Boca Juniors, son ancien club. Mais pour l’heure, il souhaite rester en Europe, où Elche lui fait également les yeux doux en Espagne. Quant à Giovani Simeone, auteur de 6 buts et 2 passes décisives cette saison en Série A, il est pour l’instant valorisé à hauteur de 11 ME par le site spécialisé Transfermarkt. Un tarif que Pablo Longoria tentera de toute évidence de revoir à la baisse. Comme avec Gerson, Balerdi, Lirola ou encore Guendouzi, le président de l’OM négociera jusqu’au dernier centime.