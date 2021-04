OM : Le plan royal de Longoria pour garder Balerdi

Dans : OM.

Remplaçant avant l'arrivée de Jorge Sampoali, Leonardo Balerdi a convaincu l'entraîneur argentin, qui a fait le choix de le titulariser lors de ses quatre premiers matchs à l’OM.

Au sein de la défense à trois axiaux instaurée par Jorge Sampaoli, le défenseur argentin prêté par le Borussia Dortmund est plutôt à l’aise. Buteur contre Dijon dimanche soir (2-0), Leonardo Balerdi est un joueur sur lequel Jorge Sampaoli aimerait pouvoir compter la saison prochaine. Le hic se situe au niveau du montant de l’option d’achat du défenseur de 20 ans. Et pour cause, le Borussia Dortmund s’était montré relativement gourmand l’été dernier en fixant l’option d’achat de Leonardo Balerdi à environ 14 ME. Selon les informations obtenues par RMC, le président olympien Pablo Longoria va rapidement se rapprocher des dirigeants allemands afin de négocier au mieux dans le but de conserver Leonardo Balerdi à Marseille. D’autant plus que le défenseur argentin a d’ores et déjà fait savoir à sa direction que son envie était de poursuivre en France au côté de Jorge Sampaoli.

Un nouveau prêt en discussion ?

La première possibilité pour Pablo Longoria est naturellement de tenter de baisser le montant de l’option d’achat. En effet, l’OM ne dépensera pas 14 ME pour Leonardo Balerdi et le président espagnol de l’Olympique de Marseille pourrait utiliser le prétexte du contexte sanitaire pour estimer que ce tarif est désormais surévalué. Mais à en croire la radio, l’ancien directeur sportif de l’OM a une autre idée derrière la tête afin de payer encore moins cher. Le plan de Pablo Longoria serait de parvenir à convaincre le Borussia Dortmund de l’intérêt d’un second prêt consécutif de Leonardo Balerdi à Marseille, appuyant notamment qu’il sera cette fois un titulaire sur une saison complète avec Jorge Sampaoli aux commandes, ce qui pourrait booster la valeur marchande du joueur. Un plan malin de la part de Pablo Longoria, qui doit se débrouiller avec des moyens très limités et qui pourrait bien réaliser un joli coup en s’octroyant les services de Leonardo Balerdi gratuitement pour une saison de plus…