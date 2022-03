OM : Sampaoli menacé, un premier entraîneur contacté ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis quelques jours, les rumeurs se multiplient au sujet d’un éventuel licenciement de Jorge Sampaoli, l’actuel entraîneur de l’OM.

Les mauvais résultats de l’Olympique de Marseille vont-ils coûter très cher à Jorge Sampaoli ? L’entraîneur argentin, qui disposait jusqu’à présent de la confiance de Pablo Longoria et de la bénédiction des supporters, n’a plus vraiment le vent en poupe. Les matchs relativement médiocres de l’OM face à Metz, Clermont, Troyes ou encore Monaco ont fait souffler dans la nuque de Jorge Sampaoli une menace de licenciement et les rumeurs à ce sujet se sont intensifiées cette semaine, notamment en Argentine. Cette fois, c’est la presse espagnole qui va dans ce sens. En effet, Todo Fichajes croit savoir que Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, aurait contacté un premier entraîneur pour compenser un éventuel licenciement de Jorge Sampaoli dans les semaines à venir.

💥 #OMFCB 💥

Les Olympiens reçoivent le @FC_Basel_fr ce soir à 21h à l’@orangevelodrome dans le cadre des huitièmes de finale aller de l’@europacnfleague !

🗣 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐋'𝐎𝐌 ! ⚔️



📺 @CanalplusSport | W9 pic.twitter.com/clUcG0IXqQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 10, 2022

La piste Diego Martinez pour Longoria

Le média croit savoir que Pablo Longoria a pris contact avec Diego Martinez, entraîneur espagnol de 41 ans ayant déjà entraîné au FC Séville, à Osasuna ou encore plus récemment à Grenade où son bilan était excellent avec seulement 9 défaites en plus de 50 matchs. Courtisé par Levante, Getafe et Elche, l’entraîneur espagnol ne souhaite plus entrainer en Espagne par volonté de découvrir un poste à l’étranger. Sa priorité semble être la Premier League mais il se murmure que Diego Martinez ne serait pas contre l’idée de poser ses valises dans un club aussi prestigieux que l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria, qui ne comprend plus certains choix de Jorge Sampaoli selon l’édition du jour de L’Equipe, se poserait un certain nombre de questions. Et si pour l’heure, il maintient sa confiance en Jorge Sampaoli, la double confrontation contre Bâle en Europa League Conférence et les matchs de Ligue 1 face à Brest et Nice dans les deux semaines à venir seront cruciaux pour l’avenir de Sampaoli.