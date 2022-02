OM : Sampaoli-Longoria, le bug Milik enfin expliqué

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Attaquant indispensable de la fin de saison dernière à l’OM, Arkadiusz Milk a été surpris au moment où Jorge Sampaoli a dévoilé la composition de départ du match face à l’OL.

Le Polonais, buteur contre Montpellier en Coupe de France en sortant du banc, semble monter en puissance, mais l’entraineur argentin ne lui fait toujours pas confiance à l'OM. Une situation qui perdure, qui provoque l’utilisation de Dimitri Payet en faux-9, pour un rendement décevant en tout cas pour la rencontre à Lyon. L’ancien de Naples fait tout pour retrouver une place dans le 11 de départ. Il ne se plaint jamais, effectue des entrainements supplémentaires sur ses jours de repos et multiplie les séances vidéo pour essayer d’être le plus utile au système de Sampaoli. Mais le courant ne passe visiblement pas, et forcément Milik s’est posé des questions sur son avenir au mois de janvier. Le désir de partir a été questionné, surtout avec quelques intérêts venus d’Italie, son ancien championnat.

Longoria l'adore, pas Sampaoli

Mais très vite, Pablo Longoria l’a rassuré, et L’Equipe explique même que le président espagnol, qui est bien évidemment un ancien scout et recruteur, lui a rappelé que son profil était très apprécié au club. Problème, cet avis n’est de toute évidence pas partagé par Jorge Sampaoli, qui préfère pour le moment un OM sans Milik. Résultat, malgré les propos rassurants de son président, qui l’a fait venir et va payer son transfert définitif l’été prochain, le Polonais risque bien de faire ses valises à la fin de la saison. L’entraineur argentin est parti pour continuer à Marseille, et Milik n’a pas l’intention de passer plusieurs saisons entières sur le banc, alors qu’il avait justement quitté Naples car son temps de jeu avait beaucoup diminué. Un problème pour le moment insoluble, et qui risque de laisser l’OM sans un grand attaquant dans quelques mois, alors que cette quête avait enfin été terminée avec le recrutement de Milik en janvier 2021.