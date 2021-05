OM : Sampaoli et Longoria, Rongier se méfie

Dans : OM.

Totalement impliqué dans le projet de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier se voit rester la saison prochaine. Mais le milieu de terrain n’est pas naïf et sait que la direction pourrait très bien lui montrer la sortie à tout moment.

Jorge Sampaoli a frappé fort cette semaine à la Commanderie. Mécontent après la défaite à Saint-Etienne (1-0) dimanche dernier, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a réduit son groupe. Ainsi, Michaël Cuisance, Saîf-Eddine Khaoui et Valère Germain ont été écartés. Tandis que le latéral gauche Christopher Rocchia a été prié d’aller s’entraîner avec les jeunes du centre de formation. Des décisions qui n’ont pas plu à une partie de l’effectif.

Et pour cause, certains se demandent qui sera la prochaine victime du coach argentin ou de la direction. Valentin Rongier ? Attaché à l’OM, le milieu de terrain reste méfiant. « Franchement, il me reste trois ans de contrat, je me sens bien ici, je suis heureux, j’ai un cadre de vie magnifique. Après, on ne décide pas de tout dans le foot, a prévenu l’ancien Nantais dans un entretien accordé à La Provence. Si une équipe met 25 ou 30 millions sur Rongier (sic) et que le président me dit qu’il a besoin d’argent… Ça dépend du projet, de plein de choses. Dans ma tête, je ne suis vraiment pas parti du tout. »

Les joueurs s’interrogent

Apparemment, Valentin Rongier s’interroge sur les décisions de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli. Mais aussi sur les ambitions de l'OM pour la saison prochaine. « Ceux qui restent se demandent un peu quel sera l’effectif, a confié le relayeur. On connaît à peu près les têtes qui vont rester, celles qui ont une valeur marchande et sont clairement sur le marché. Cette année, le remaniement sera lourd par rapport aux autres années. » Il faut effectivement s’attendre à un mercato animé du côté de Marseille.