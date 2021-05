OM : Sampaoli est volcanique, Chapron lui met un rouge

Dans : OM.

Dimanche soir, Jorge Sampaoli a été exclu par Franck Schneider pendant le match entre l’Olympique de Marseille et Angers.

Les images diffusées en ce début de semaine par Canal + montrent que l’entraîneur de l’OM ne semble pas avoir directement insulté l’arbitre du match. C’est précisément car il a été exclu injustement (selon lui) que Jorge Sampaoli a ensuite dégoupillé en s’adressant avec vigueur à Franck Schneider, le traitant de peureux notamment. Sur l’antenne de la chaîne cryptée, Tony Chapron a littéralement découpé l’ancien entraîneur de Santos, expliquant que son attitude serait défavorable à son club mais également à sa propre image. Du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, on défend bien sûr Jorge Sampaoli, mais l'ancien sifflet est sans pitié.

« Les images de Jorge Sampaoli ne me font pas sourire, je pense qu’il aurait pu être exclu dès la première fois pour gagner du temps. On parlait de Monsieur Guillon, il est la preuve que l’on peut s’adresser correctement aux arbitres sans en faire des tonnes. Je crois que cela ne construit pas une image favorable du personne ni du club. Mais peut-être apprendra-t-il de cet épisode » a lancé Tony Chapron, intimement persuadé que Jorge Sampaoli va rapidement être la cible n°1 des arbitres de Ligue 1 s’il ne modifie pas ce caractère explosif. La scène entrevue au Vélodrome dimanche à la fin du match entre l’OM et Angers est la première de ce type pour Jorge Sampaoli en France. Mais les suiveurs du football argentin ou du championnat brésilien savent pertinemment que ces scènes se répéteront. Juste avant son arrivée à Marseille au mois de mars, Jorge Sampaoli avait été exclu par l’arbitre d’un match de D1 brésilienne pour avoir protesté. L’entraîneur argentin de 61 ans était carrément entré sur le terrain pour contester un penalty concédé par son équipe…