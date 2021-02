OM : Sampaoli contre Lyon, la loi française dit non !

Dans : OM, OL.

Jorge Sampaoli devrait arriver le week-end prochain à Marseille. Mais l'entraîneur argentin ne pourra pas être sur le banc de l'OM contre Lyon, la loi ne le permettra pas.

Cette fois, on n’attend plus que le communiqué officiel de l’Olympique de Marseille, mais il ne fait plus aucun doute qu’après André-Villas Boas, et l’intérim de Nasser Larguet, c’est bien Jorge Sampaoli qui va devenir le troisième entraîneur de l’OM cette saison. Le technicien de l’Atlético Mineiro a officialisé son départ du club brésilien, et il se dit désormais que dès vendredi il embarquera dans un avion à destination de la France. Du côté des supporters marseillais, on espérait que l’énergique coach sud-américain puisse être là dès la rencontre toujours très attendue face à l’Olympique Lyonnais dimanche au Vélodrome. Mais, cela ne pourra pas être le cas pour une raison réglementaire assez simple et qui est liée à la situation sanitaire au Brésil et en France.

En effet, à ce jour, et il n’y a aucune raison que cela change d’ici la fin de semaine, les personnes qui arrivent du Brésil sont soumises à une mise en isolement de sept jours afin de ne pas « importer » le covid19 dont la variante brésilienne est redoutable. Dans un texte officiel mis à jour le 1er février, il est clairement indiqué que « toutes les personnes en provenance du Brésil souhaitant regagner la France et habilitées à entrer sur le territoire doivent attester du caractère impérieux de leur déplacement ainsi que présenter un test PCR négatif de moins de 72h à l’embarquement (…) Les voyageurs doivent aussi se munir d’une attestation de déplacement international ainsi que d’une déclaration sur l’honneur s’engageant à s’isoler pendant 7 jours une fois arrivés en France, puis à refaire un deuxième test PCR à l’issue de cette période de 7 jours », précise l’ambassade de France au Brésil. Autrement dit, dès qu’il posera le pied à Marseille, Jorge Sampaoli devra s’isoler pendant une semaine avant de pouvoir se mettre au travail du côté de la Commanderie. On voit mal l’Olympique de Marseille tenter le diable en demandant à son nouvel entraîneur de ne pas trop respecter cette règle. Les supporters de l'OM vont donc devoir patienter encore un peu.