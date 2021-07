OM : Sampaoli chipe Luan Peres et se fait démolir

Dans : OM.

Lundi soir, Luan Peres a posé le pied à Marseille et va signer dans les prochaines heures un contrat de 4 ans en faveur de l’OM.

Le futur ex-défenseur du FC Santos est jugé comme solide au Brésil, où il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat à son poste. Pour le faire venir, Pablo Longoria a tout de même déboursé 4,5 ME. Au même titre que Gerson, Luan Peres était une priorité de l’entraîneur Jorge Sampaoli, qui connaît le championnat brésilien sur le bout des doigts. Au micro de TV Gazeta, l’un des adjoints de Fernando Diniz au FC Santos a totalement dézingué Jorge Sampaoli avec en point d’orgue le transfert de Luan Peres à l’OM qui passe très mal.

« Santos vient de perdre Luan Peres, qui est selon moi, le meilleur défenseur central du pays. Spectaculaire. J'ai presque pleuré quand j'ai su que ce vagabond de Sampaoli avait demandé de l'acheter. C'est lui qui a fait couler Santos. Dans tous les sens. Il a poussé Santos à s'endetter sans raison. Le président et son vice-président sont en train de régler ça petit à petit. Cristian Cueva (le Péruvien que Sampaoli a recruté) est resté deux mois et demande des millions au club. Si je le trouvais, je lui mettrais un coup sur la tête. Il a fait du n'importe quoi à Santos. Tout ça à cause de Sampaoli » a expliqué Serginho Chulapa, remonté comme une pendule auprès de Jorge Sampaoli en raison du transfert de Luan Peres à l’Olympique de Marseille. Cette déclaration, bien qu’outrageuse à l’encontre de l’entraîneur phocéen, sera de nature à rassurer les supporters de l’OM. Et pour cause, elle démontre l’importance de Luan Peres au FC Santos et le vide qu’il va laisser au sein de l’équipe brésilienne.