OM : Sampaoli a été zéro, La Provence l'allume

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après l'élimination de l'Olympique de Marseille à Nice, l'entraîneur argentin du club phocéen est la cible de nombreuses critiques suite à ses choix tactiques. Jorge Sampaoli commence à fatiguer tout le monde.

L’OM le savait, après l’élimination du Paris Saint-Germain lors des quarts de finale de la Coupe de France et avec la présence d’une équipe de N2, Versailles, dans le dernier carré, il y avait une énorme opportunité d’aller en finale au Stade de France et encore plus de gagner ce précieux trophée. Et si Dimitri Payet et ses coéquipiers restaient sur une victoire spectaculaire face au SCO, l’adversaire de Marseille, Nice, avait rendu une triste copie dimanche face à Clermont. Sur le papier, Jorge Sampaoli paraissait donc avoir les armes qu’il fallait pour éliminer l’équipe azuréenne, mais c’est tout l’inverse qui s’est produit malgré une rapide ouverture du score pour l’OM. Il est vrai qu’en positionnant Saliba à un poste inhabituel en défense ou en mettant Payet sur le côté gauche, l’entraîneur argentin a encore perturbé son organisation. Ajoutez à cela un Milik transparent et un Pau Lopez pas au mieux, et forcément cela grince du côté du Vieux Port après la claque prise contre Nice. Dans La Provence, Alexandre Jacquin commence à sérieusement s’agacer des décisions de Sampaoli et le dit.

Sampaoli fait des choix qui étonnent l'OM

Pour le journaliste marseillais, même si Jorge Sampaoli est capable de réussir de belles choses, par moment il dégoupille et souvent lors des grands rendez-vous pour l’OM « Le hic, c'est qu'avec ses choix sortis de nulle part, il com­mence à mettre assez régulière­ment une épine dans le pied de ses joueurs. Évidemment, ses dé­cisions peuvent aussi s'avérer ju­dicieuses, comme contre Angers (...) Mais que dire de ses innovations abracadabrantesques à l'Allianz-Riviera? Si c'est cela la magie de la coupe de France, merci du cadeau empoisonné ... Depuis qu'il a pris ses fonctions à Marseille, voilà bientôt un an, Jorge Sampaoli a prouvé qu'il était un entraîneur respectable, un meneur d'hommes capable de sublimer son groupe, de le faire jouer de la manière dont il souhaite, de fédérer son collectif autour de ses idées. Sur ce point, il est irréprochable. Ses options, sur les feuilles de match ou en cours de rencontre, sont en revanche devenues de plus en plus loufoques au fil du temps (...) Même à 4-1, alors que l'addition était réglée, l'OM évoluait dans une sorte de 2-3-5. Ou de 1-4-5. Voire de 3-1-6. Bref, on ne sait plus très bien ... Du grand n'importe quoi, en somme. Sampaoli, c'était zéro pointé », fulmine Alexandre Jacquin, qui sait que l’Olympique de Marseille avait là une occasion en or de se rapprocher d’une victoire en Coupe de France et que cela ne sera peut-être pas le cas si souvent que cela.