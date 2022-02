CdF : Nice élimine et humilie l'OM !

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, quart de finale

Allianz Riviera

Nice-OM 4-1

Buts : Gouiri (10e), Kluivert (29e et 49e), Delort (62e) pour Nice ; Bard (csc 3e) pour l’OM

Nice a fait plier Marseille sur un score sans appel 4-1 pour retrouver les demi-finales de la coupe de France.

Ce choc des quarts de finale de la coupe de France était attendu, l’entame de match confirmait cette analyse. L’OM venait gêner les relances niçoises et récupérait des ballons intéressants. Sur l’un d’eux, les Marseillais ouvraient le score avec un peu de réussite. La frappe d’Under était arrêtée par Bulka qui repoussait le ballon sur le malheureux Bard. Un but accordé par le VAR après une position limite de Milik au départ. Cela avait le don de réveiller les Niçois qui allait vite revenir au score. Delort lançait Gouiri qui éliminait Balerdi avant de devancer Pau Lopez. La VAR venait accorder ce but refusé dans un premier temps. Le match était agréable avec un jeu d’un but à l’autre où les incursions niçoises étaient animées par le duo Gouiri-Kluivert. Kluivert frôlait le poteau d’une frappe avant de donner l’avantage aux siens de la tête sur une nouvelle passe décisive de Delort. Juste avant la pause, Marseille avait la possibilité de revenir à hauteur mais Payet ne cadrait pas sa reprise seul au point de penalty.

Justin Kluivert is having a fantastic game against Marseille. Sumptuous finishes as well 👏👏#OGCNOM | #OGCNice pic.twitter.com/cdKmG1eMto — Fan Collectif (@FanCollectif) February 9, 2022

Les entames de mi-temps étaient décidément importantes. Marseille croyait égaliser avec le rentrant Bakambu mais il était signalé hors-jeu. Sur l’action suivante, Justin Kluivert envoyait un missile téléguidée dans la lucarne de Lopez pour son doublé. Derrière, l’intensité ne baissait pas d'un côté comme de l'autre. Bakambu perdait un duel face à Bulka et cela se payait rapidement. Delort en feu ce soir alourdissait le score avec une reprise dans un angle presque impossible. Malgré ses efforts, Marseille butait toujours plus sur la défense des Aiglons et subissait les contres niçois qui ne donnaient rien. Grâce à ce succès, Nice rejoint Monaco et Versailles en demi-finale, sa première depuis 2011. L'OM attendra encore une année de plus pour regagner un trophée qui lui manque depuis 1989.