OM : Sampaoli à côté de la plaque, un ancien balance

Dans : OM.

Devant la presse jeudi après-midi, Jorge Sampaoli a répété que l’OM n’était pas focalisé sur l’objectif de la cinquième place.

A six journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille ne compte que trois points de retard sur Lens. On le sait, les Sang et Or ont encore de gros matchs à disputer contre les équipes du top 4 d’ici la fin de la saison, au contraire de Marseille. Les coéquipiers de Florian Thauvin et de Dimitri Payet peuvent donc légitimement viser cette cinquième place. Mais l’entraîneur phocéen Jorge Sampaoli place le jeu au-dessus de tout et n’est pas focalisé sur cet objectif, comme il l’a fait savoir devant les médias. Un discours à contre-courant par rapport à ce que les supporters de l’OM attendent selon l’ancien de la maison, Grégory Sertic.

« En interne, il est focalisé sur l’adaptation des joueurs à ce qu’il veut mettre en place. Il veut vraiment préparer la saison prochaine, il veut jauger les joueurs qu’il a en sa possession, il prend énormément de joueurs du centre de formation aux entraînements, il est déjà dans la saison prochaine. Après pour moi, il se cache beaucoup derrière les attentes autour de lui après son arrivée. De dire aujourd’hui que l’OM ne vise pas la cinquième place, ce n’est pas être honnête. Il se cache derrière tout ça, derrière son arrivée. Dans le contexte du club, c’est une erreur. Les supporters veulent une qualification européenne chaque année donc un coach qui vient d’arriver et qui dit « le jeu avant l’enjeu », ce n’est pas une bonne communication » a lancé le consultant de Canal +, persuadé que le discours de Jorge Sampaoli ne va pas faire l’unanimité auprès des supporters de l’Olympique de Marseille. Reste que dans leur majorité, les fans de l’OM attendent avant tout du spectacle et du beau jeu et c’est précisément ce que Jorge Sampaoli veut ramener en priorité au Vélodrome.