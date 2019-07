OM : Cette piste féroce prend du volume au mercato

Dans : OM, Mercato.

Très limité financièrement, l’Olympique de Marseille cherches des bons plans pour se renforcer.

Alors qu’un effort sera consenti pour faire venir un avant-centre, dans les autres secteurs de jeu, quelques coups peuvent être tentés. C’est dans ces conditions que l’OM se retrouve sur la piste de Gary Medel, ancien pitbull de Séville et de l’Inter Milan notamment, qui a déjà beaucoup voyagé. A 31 ans, le milieu défensif connu pour son agressivité débordante est sur la sortie au Besiktas, et le club provençal fait partie, avec West Ham, des candidats intéressés par sa venue.

A un an de la fin de son contrat, son prix sera raisonnable, même si c’est au sujet du salaire que cela pourrait coincer. Fort des expériences récentes, l’OM n’explosera pas sa grille pour se payer un nouveau renfort qui n’aura aucune possibilité de revente dans un an ou deux. Mais c’est son caractère, son expérience et sa polyvalence qui intéressent les dirigeants phocéens, qui selon le journal turc Fanatik, devraient rencontrer les représentants du Chilien afin de connaître la tendance. Une rencontre d'autant plus intéressante que les négociations se passent mal avec West Ham selon le média local.