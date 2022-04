OM : Saliba rentre à Arsenal, Arteta confirme la nouvelle

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Désormais international tricolore, William Saliba a profité de son passage à l'Olympique de Marseille pour prouver son vrai niveau. Du côté d'Arsenal, on n'est pas aveugle et le défenseur français va revenir à Londres.

Quoi qu’on pense de Jorge Sampaoli, l’entraîneur argentin de l’OM a permis à deux de ses joueurs de devenir des internationaux français, à savoir William Saliba et Matteo Guendouzi. Et le hasard fait que les deux footballeurs marseillais sont actuellement prêtés par le même club, Arsenal. Si concernant Guendouzi l’affaire est entendue, puisque Pablo Longoria avait judicieusement prévu une clause d’achat en fonction des matchs joués, il n’y a rien de cela dans l’engagement pris avec le défenseur central. Bien évidemment, le président espagnol de l’Olympique de Marseille espère pouvoir trouver un accord avec les dirigeants des Gunners, même si forcément cela ne sera pas simple. Et cela le sera d’autant moins que du côté de l’Emirates Stadium on a bien vu l’énorme montée en puissance de William Saliba comme Mikel Arteta l’a confié ces dernières heures.

Saliba et Arsenal, c'est écrit d'avance

Avant le court déplacement d’Arsenal, lundi soir à Crystal Palace, l’entraîneur des Gunners a évoqué le cas du jeune défenseur français de l’OM, qui a encore deux ans de contrat avec le club anglais. Et Mikel Arteta compte clairement sur sa présence pour la saison prochaine. « Je n’ai pas parlé avec William depuis sa sélection avec la France, mais évidemment nous sommes vraiment conscients de ce qu'il fait et de son évolution. C'est un joueur que nous avons sous contrat et nous sommes vraiment contents de la décision que nous avons prise de le prêter. Il a du temps de jeu, de l’exposition, de la responsabilité et cela n'était pas quelque chose que nous pouvions garantir à Arsenal cette saison. Et ce qui se passe avec lui a beaucoup de sens et nous sommes heureux de voir comment il s'améliore », a expliqué le manager d’Arsenal, qui ne veut pas laisser la place aux rumeurs sur l’avenir de William Saliba, même si ce dernier sait bien que son retour en Premier League est évident.