OM : Saliba carbure, c’est signé Longoria et Sampaoli

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Auteur d’un gros début de saison sous le maillot de l’OM, William Saliba est en train de mettre tout le monde d’accord à 20 ans à peine. Une sacrée performance à Marseille, où Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont forcé le destin.

William Saliba traverse une période faste, peut-être le meilleur moment de sa jeune carrière. En tout cas, le défenseur central sort d’une semaine pleine. Très bon dans le Classique contre le PSG au Stade Vélodrome dimanche dernier (0-0), le joueur de 20 ans a confirmé sa solidité contre Nice (0-0), trois jours plus tard. Deux prestations XXL dans des rencontres face à des concurrents directs pour le podium montrant que Saliba fait désormais partie des meilleurs éléments à son poste en Ligue 1. Certains suiveurs du football français n’hésitent d’ailleurs pas à réclamer sa sélection chez les Bleus en vue de la Coupe du Monde 2022. Quoi qu’il en soit, Saliba a vraiment passé un cap cette saison. Parole d’Adrian Ursea. « Il est en train de se mettre sur une autre planète... C'est énorme. Son calme contre Paris, par exemple sa feinte de passe avec sa sortie de balle en fixant Mbappé, Di Maria et Verratti, je crois... Je suis amoureux de ce type de défenseur central », lance son ancien entraîneur à Nice.

Même son de cloche, tout aussi positif, chez Antonio Riccardi. « Par rapport à ses débuts à Saint-Étienne, je le trouve plus rassurant, plus confiant, sûr de sa force. Là, on sent un patron. Quand il joue, on voit un leader, qui prend de grosses initiatives, dans un contexte favorable aussi avec Jorge Sampaoli. On l'a vu dédoubler côté droit contre Montpellier ou Nice... Il est quasiment dans la surface adverse, c’est la méthode de son coach lui permet ça », explique son dernier coach à Bondy en U15.

Longoria et Sampaoli ont forcé pour avoir Saliba

Sous les ordres de Sampaoli, le défenseur est le joueur le plus utilisé depuis le début de la saison, avec 900 minutes de temps de jeu en L1. Preuve que l’entraîneur argentin a bien fait de faire le forcing, avec l’aide de Pablo Longoria, lors du dernier mercato estival pour recruter Saliba. Car même si certains émettaient des doutes sur le jeune français, pas utilisé à Arsenal, les dirigeants marseillais ont tout fait pour l’attirer dans leurs filets, selon L’Equipe : « À l'origine, l'OM ne faisait même pas partie de ses plans. Mais Pablo Longoria et Jorge Sampaoli lui ont fait une cour assidue, ce qui l'a convaincu. Ils lui ont présenté le projet de façon transparente et cela correspond à ce qu'il vit en ce moment ».

Un avenir à Marseille ou à Arsenal ?

Proche de Mattéo Guendouzi, Boubacar Kamara ou Pape Gueye, l’axial droit s’éclate donc à Marseille. Mais pour combien de temps encore ? La question peut se poser, sachant que Saliba n’est que prêté sans option d'achat par les Gunners. Et vu les prestations réalisées par le défenseur ces dernières semaines et la somme investie par le club londonien pour le recruter à l’ASSE en 2019, soit 30 millions d’euros, Saliba pourrait enfin avoir sa chance en Premier League la saison prochaine. Pas sûr que cette idée plaise à la direction de l’OM, qui fera probablement tout pour l’acheter définitivement en 2022, si Saliba a envie de rester bien entendu...