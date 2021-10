OM : Saliba et Marseille, Arsenal gâche tout

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Auteur d'un tacle énorme sur Kylian Mbappé lors d'OM-PSG, William Saliba confirme son talent sous le maillot marseillais. Et Arsenal souhaite en profiter.

Prêté cette saison à l’Olympique de Marseille, après un prêt similaire la saison passée à Nice, William Saliba a emballé les supporters de l’OM. Et son geste de grande classe dimanche dernier au Vélodrome face à un Kylian Mbappé lancé à pleine vitesse a contribué à rendre le défenseur de 20 ans encore plus populaire. Tout va donc pour le mieux pour l’ancien Stéphanois, sauf que ce dernier n’est que prêté cette saison au club phocéen avec Arsenal, où il a encore deux ans et demi de contrat. Et aussi doué soit-il, Pablo Longoria n’a pas obtenu d’option d’achat concernant William Saliba, contrairement à Matteo Guendouzi. Même s’il n’a pas eu sa chance chez les Gunners, depuis qu’il a signé en 2019, le natif de Bondy a d’ores et déjà été prévenu que son expérience marseillaise ne se prolongera pas. S’il avait éventuellement des doutes sur son avenir, William Saliba a reçu 5 sur 5 le message de Mikel Arteta.

Arteta fait superviser Saliba à Marseille

A quelques heures du déplacement d’Arsenal ce samedi à Leicester, l’entraîneur du club londonien a clairement fait savoir qu’il suivait attentivement les prestations du jeune défenseur français et qu’il comptait sur lui la saison prochaine. « Oui, nous sommes toujours en contact avec William Saliba. Nous sommes allés voir le match OM-PSG, Edu et Ben Knapper étaient à Marseille pour avoir un œil sur lui et voir les progrès qu'il fait. Son avenir ? C’est une décision que nous prendrons l’été prochain. C’est évidemment notre joueur, nous devrons nous asseoir autour d’une table et décider quelle est la prochaine étape. Je pense qu'il y a de la place pour lui. Encore une fois, cela dépendra de ce qui se passera avec les autres joueurs et ce n'est pas une conversation à avoir maintenant », a précisé Mikel Arteta, dont l’avenir sur la banc des Gunners est cependant lié aux résultats à venir d’Arsenal. Actuellement dixième de Premier League, l'équipe d'Arteta est à un tournant de sa saison, et l'avenir de Saliba est probablement lié à celle d'un manager qui ne lui a jamais réellement fait confiance.