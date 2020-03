OM : Sakai saisit l'aubaine, il sera absent deux mois

Dans : OM.

Pas de match à l'horizon pour l'OM, Hiroki Sakai en profite pour se faire opérer d'un mal récurrent à la cheville et sera absent deux mois.

Les joueurs marseillais sont, comme dans tous les clubs français, totalement à l’arrêt et ne peuvent même plus s’entrainer. Confinés, ils se mettent tous au tapis de course et à la musculation pour un semblant d’entretien. Ce ne sera pas le cas d’Hiroki Sakaï. Le Japonais, très sollicité depuis son arrivée à l’OM en raison de son engagement physique infaillible et de sa polyvalence, souffrait depuis quelques mois de la cheville gauche. En temps normal, il aurait décidé de continuer la saison comme si de rien n'était, pour jouer malgré la douleur. Ce qui explique aussi son rendement en baisse avant l'arrêt des matchs. Mais vue la situation actuelle, il a pris la décision de profiter de la trêve forcée par l’épidémie de Coronavirus pour se faire opérer annonce La Provence.

Le geste opératoire va avoir prochainement lieu très prochainement, et forcera le latéral droit à manquer deux mois de compétition. Un choix mesuré, sachant que le football ne devrait pas reprendre ses droits tout de suite, et devrait surtout permettre à Sakai d’être ensuite totalement opérationnel et débarrasser de ce mal récurrent. Son retour prévu pour la mi-mai lui assure en tout cas une présence pour la fin de saison de Ligue 1, qui devrait être grandement décalé, si jamais l’épidémie venait à se calmer prochainement.