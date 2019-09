OM : Sakai n'a pas froid aux yeux, il fait des promesses

Dans : OM, Ligue 1.

Joueur très apprécié par les supporters de l'Olympique de Marseille, où il a signé il y a trois ans, Hiroki Sakai a prolongé son contrat avec le club phocéen jusqu'en 2022. Interrogé ce lundi par le site officiel de l'OM, le défenseur international japonais n'a pas caché son plaisir d'avoir conservé la confiance des dirigeants et des supporters marseillais. Et après une saison dont il admet qu'elle a été compliquée, Hiroki Sakai promet qu'en 2019-2020 il fera tout pour répondre aux attentes de l'Olympique de Marseille.

« Je suis très heureux de prolonger et de pouvoir continuer à jouer ici. C'était très important de prolonger pour les supporters, le club et moi-même. Je veux continuer de donner tout ce que j'ai pour ce club. Marseille est une grande ville et j’ai le sentiment que tout ce dont j’ai besoin est ici. Il y fait bon vivre et c’est l’endroit où je me sens bien. Nous n’avons pas réussi à atteindre nos objectifs la saison passée. Cette année, je ferait tout pour satisfaire le public marseillais. Je suis heureux que les gens aient l’impression que je m’améliore. Je travaille dur et j’espère que ça aboutira à de bons résultats », a confié Hiroki Sakai, qui a bénéficié de la confiance de Rudi Garcie et désormais d'André Villas-Boas.