OM : Sakai indispensable à Marseille, Sampaoli l'a bien compris

Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2022, le défenseur polyvalent Hiroki Sakai fera l’objet d’une décision importante cet été. Le club phocéen devra prolonger son contrat ou le pousser vers la sortie, en fonction du choix de l’entraîneur Jorge Sampaoli.

Pour son premier mercato en tant que président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria sera attendu au tournant. La tâche s’annonce pourtant difficile pour l’Espagnol qui devra gérer de nombreux dossiers. Et notamment celui qui concerne Hiroki Sakai. Pour rappel, le latéral droit capable d’évoluer sur les deux cotés et dans l’axe arrivera à un an de la fin de son contrat en juin prochain. L’OM devra donc prolonger son bail ou tenter de le transférer.

Sakai, un bon remplaçant

Le principal décideur sera évidemment l’entraîneur Jorge Sampaoli qui, selon les informations de RMC, apprécie suffisamment Hiroki Sakai pour le conserver. Mais pas assez pour le considérer comme un potentiel titulaire. C’est pourquoi son avenir dépendrait des offres éventuellement reçues et de la volonté du joueur encore méconnue. Mais une chose est sûre, c’est que l’OM devra bien réfléchir avant de s’en séparer. Certes, le défenseur polyvalent ne donne pas toujours satisfaction, à l’image de son match face à Lorient (victoire 3-2) durant lequel il a été impliqué sur les deux buts des Merlus.

Il n’empêche que l’international japonais, dont l’état d’esprit n’est jamais remis en cause, rend pas mal de services à plusieurs postes. Et surtout, l’OM risque de se retrouver avec une arrière-garde démunie si les défenseurs en fin de contrat, à savoir Jordan Amavi, Yuto Nagatomo et Christopher Rocchia, ou en fin de prêt comme Pol Lirola et Leonardo Balerdi, ne sont pas conservés. On peut également citer le nom de Duje Caleta-Car que l’OM ne devrait pas retenir cet été. Du coup, ne serait-ce que pour s’assurer la présence d’un défenseur fiable, Sampaoli pourrait finir par le retenir.