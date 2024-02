OM ‍: Sa famille ciblée par la mafia, Gattuso en plein cauchemar

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Selon la presse transalpine, la famille de Gennaro Gattuso a été victime d’une extorsion. Les deux malfaiteurs liés à une mafia calabraise auraient incendié la voiture d’Ida Gattuso, la sœur de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, obligeant le technicien à verser de l’argent.

Le Français Paul Pogba n’est pas le seul acteur du football ciblé par des malfaiteurs. En Italie, la famille de Gennaro Gattuso serait également impliquée dans une sale affaire. La presse transalpine affirme que l’entourage de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a été victime d’une extorsion. A deux reprises, plus précisément en avril et en décembre 2023, la voiture d’Ida Gattuso, la sœur du technicien, aurait été incendiée. Une enquête des services anti-mafia a donc été lancée après la plainte de la victime.

Gennaro Gattuso et sa famille auraient été victimes d’une extorsion de fonds de la Ndrangheta…



Le coach de l’OM aurait déjà payé une partie à la mafia sud italienne.



Tout notre soutien à Rino et aux siens 🙏🏻



(@fattoquotidiano) pic.twitter.com/JvczZo8PED — Actualité - Serie A (@ActualiteSerieA) February 3, 2024

Des investigations qui auraient mené jusqu’à Aldo Abbruzzese (51 ans) et Mustapha Hamil (43 ans), deux hommes liés à la Ndrangheta, une mafia du sud de l’Italie. Le premier individu cité serait même connu en tant que membre important du crime organisé en Calabre. Son casier judiciaire pourrait être alourdi par cette affaire dans laquelle les deux malfaiteurs auraient exigé une gros montant à Francesco Gattuso, le père du coach de l’Olympique de Marseille. Et pour faire pression sur la famille de Gennaro Gattuso, plusieurs tentatives d’intimidation auraient été effectuées, y compris les incendies sur la voiture d’Ida Gattuso.

Gattuso aurait versé 3 000 euros

On ignore le montant exact réclamé par les deux hommes. En tout cas, le média Il Fatto Quotidiano, qui aurait consulté les éléments de l’enquête, précise que Gennaro Gattuso et son père ont payé une partie. Par le biais de Salvatore Pipieri, intermédiaire et homme de confiance du clan Gattuso, la famille aurait versé deux fois 1 500 euros. A noter que l’entraîneur marseillais, contacté par la source, n’a pas souhaité commenter les informations publiées.