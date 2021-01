OM : Aké échangé contre un jeune de la Juventus, vive le trading !

Dans : OM.

Marley Aké s'apprête à quitter l'Olympique de Marseille pour rejoindre la Juventus, qui en échange enverra Franco Tongya, son jeune milieu de terrain à l'OM.

Dévoilé par Sky Sports Italia et confirmée par la chaîne Téléfoot, un échange est en train de se concrétiser entre l’Olympique de Marseille et la Juventus. Non il ne s’agira pas d’échanger Thauvin et Payet contre Cristiano Ronaldo, mais plutôt d’un deal qui ressemble à du trading. En effet, Marley Aké, le jeune milieu de terrain de l’OM, va s’engager avec le club turinois, tandis que dans l’autre sens Franco Tongya, milieu de 21 ans de la Juventus, mais qui n'a jamais joué avec l'équipe première, va signer à Marseille. « Les deux joueurs devraient être valorisés aux alentours de 5/7M dans le prochains bilans de Juve et OM. Cet échange va générer une belle plus value pour les deux clubs (...) Marley Ake devrait être initialement à disposition de la Juve (U23) qui joue en Lega Pro la 3eme division italienne, mais le lien entre les deux formations est fort: depuis 2018 déjà 15 joueurs de la U23 ont été lancés (au moins un match) avec les pro », explique Simone Rovera. Une opération qui a mis en alerte les amateurs de Football Manager, car il est bien évident que si Marley Aké n'est pas connu sur la scène européenne, il en va de même pour Franco Tongya.