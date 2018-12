OM : S'offrir une future star mondiale, l'OM a un souci XXL !

Dans : OM, Mercato, Serie A, Ligue 1.

L'ouverture du mercato hivernal est imminente, et du côté de l'Olympique de Marseille, ou du moins de ses supporters, on espère toujours que le club phocéen réalisera un miracle en obtenant la signature d'un attaquant capable de faire oublier les prestations ratées de Valère Germain et Kostas Mitroglou ces derniers mois. Parmi les rumeurs récurrentes depuis des mois, le nom de Moise Kean est toujours dans les tuyaux, le jeune attaquant de la Juventus mettant des étoiles dans les yeux de tout le monde.

Et ce dimanche, le JDD place l'international italien de la Juventus en numéro 1 des talents précoces qui devraient exploser en 2019. L'hebdo évoque bien évidemment l'intérêt de l'OM pour Moise Kean, mais admet quand même que les chances de voir ce dernier signer à l'Olympique de Marseille, même pour un prêt de six mois, sont faibles. Et tout cela à cause d'un seul homme. « Ce qui chez Kean évoque pour l’instant le haut niveau, c’est d’abord son agent star, Mino Raiola, celui de Mario Balotelli, qui a rendu chèvres les dirigeants marseillais l’été dernier. Possiblement un obstacle à la venue chez Eyraud de mini-Balo », fait remarquer le JDD. Car entre son désir de retrouver un club à Mario Balotelli dès le mois de janvier, et celui de signer un deal pour Moise Kean, Mino Raiola va devoir probablement feinter, et l'OM pourrait rapidement le comprendre.