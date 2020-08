OM : Ryan Babel à Marseille, c'est mort pour lui

Dans : OM.

La presse stambouliote a évoqué l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Ryan Babel, mais cela ne colle plus au projet McCourt-Eyraud.

Prêté par Galatasaray à l’Ajax Amsterdam en janvier dernier, Ryan Babel est reparti à Istanbul où on lui cherche une porte de sortie. L'attaquant international néerlandais de 33 ans a désormais un salaire trop élevé, 2,5ME par an, pour les finances du club stambouliote. Et vendredi, la presse locale a évoqué un contact en cours entre les dirigeants de Galatasaray et ceux de l’Olympique de Marseille où le profil de l’expérimenté joueur pourrait convenir. Pour Giovanni Castaldi, il est clairement impossible de voir Ryan Babel signer à l’OM lors de ce mercato estival 2020. Pour le consultant, l’attaquant néerlandais n’est plus du tout compatible avec le nouveau projet de Marseille.

Et Giovanni Castaldi de justifier sa position. « Si Ryan Babel à Marseille c’est une bonne idée ? Non ! Ils ont déjà pris des joueurs âgés et ça n’a pas marché depuis que McCourt est arrivé. S’ils ont pris Payet c’est pour ramener l’OM en Ligue des champions, mais ils ont trois ans de retard. Le nouveau projet c’est de prendre des jeunes joueurs avec un fort potentiel pour les revendre, économiquement le salaire de Babel est important, je pense que l’OM ferait mieux de prendre d’autres profils que Villas-Boas peut faire progresser plutôt qu’un joueur de 33 ans », explique le consultant de la chaîne L’Equipe, qui sent que l'Olympique de Marseille ne fera plus jamais signer ce genre de joueur expérimenté, du moins tant que Frank McCourt sera propriétaire du club phocéen. Et à priori ce n'est pas cet été que cela changera.